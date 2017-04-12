موناكو يفوز على دورتموند بثلاثية في دوري الأبطال

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فاز فريق موناكو، على مضيفه بوروسيا دورتموند، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب سيجنال أيدونا بارك، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تقدم موناكو في الدقيقة الـ19 عن طريق اللاعب كيليان مبابي، ليضيف سفين بيندر مدافع فريق دورتموند الهدف الثاني لموناكو، بالخطا في مرماه، في الدقيقة الـ35 من عمر الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني قلص دورتموند الفارق وسجل الهدف الأول عن طريق اللاعب عثمان ديمبلي في الدقيقة الـ57، ليعود موناكو مرة أخري ويسجل الهدف الثالث عن طريق الفرنسي كليان مبابي في الدقيقة الـ79، ثم يسجل دورتموند هدفه الثاني عن طريق اللاعب كاجاوا في الدقيقة الـ84.

ويذكر أن لقاء العودة سيقام يوم 19 إبريل من الشهر الجاري، على ملعب لويس الثاني بفرنسا.