أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

بعد عودة صفحة تحت الأرض من جديد نشطاء يكشفون عن مفاجأة بشأن محمد داود أدمن صفحة تحت الأرض المقبوض عليه

Google+ Print
بعد عودة صفحة تحت الأرض من جديد نشطاء يكشفون عن مفاجأة بشأن محمد داود أدمن صفحة تحت الأرض المقبوض عليه بعد عودة صفحة تحت الأرض من جديد نشطاء يكشفون عن مفاجأة بشأن محمد داود أدمن صفحة تحت الأرض المقبوض عليه

أعلن الأمن المصري منذ ساعات قليلة إغلاق صفحة تحت الأرض على الفيسبوك تلك الصفحة، التي نشرت شفرات قيل عنها أنها مرتبطة بتفجيرات الكنائس الأخيرة، كما أعلن الأمن القبض على الأدمنز الرئيسيين للصفحة وتم ذكر محمد داود منهم وهو من المحلة الكبرى.

إلا أن المفاجأة التي فجرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدوا أن المدعو محمد داود هو شاب محلاوي بسيط لديه جاليري تحت اسم “تحت الأرض”، وقام بتدشين صفحة باسم الجاليري ده يقوم من خلالها بالترويج لمنتجاته، وأنه لا علاقة له مطلقاً بالصفحة المزعومة.

وطالب النشطاء في ذات الوقت كل من يعرف محمد داود خاصة من المحلاوية، أن يقوم بتوصيل ذلك من خلال صفحته على الفيسبوك وذلك لإنقاذه من عمل لم يقم به، وقد نشر النشطاء ذلك صباح اليوم وفوجىء الجميع بالفعل بعدها بعودة الصفحة للنشر من جديد مما يؤكد كلامهم.

 

المصدر:مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار