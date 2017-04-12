بيان عاجل لـ«وزارة الداخلية» بالأسماء || تكشف عن مفجري كنيسة المرقسية و مارجرجس بالغربية .. ومكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه لمن يتقدم بمعلومات عنهم

سمر العشري

أكد اليوم بيان وزارة الداخلية عن معلومات هامة بشأن مرتكبي حادثي “تفجير الكنيستين ” مارجرس بالغربية، والمرقسية بالإسكندرية”.

حيث اشارت ” وزارة الداخلية” من خلال بيان لها اليوم انه بعد فحص كاميرات المراقبة بموقع الحادثين في الغربية والإسكندرية ، تبين أن منفذي العمليتين من العناصر الهاربة والتي يتم البحث عنها على ذمة قضايا إرهابية.

وباستخدام التقنيات الحديثة تبين أن منفذي تفجير الكنيسة المرقسية هو ” محمود حسن مبارك” من مواليد 1986 ويقيم بمحافظة السويس، ويعمل في إحدى شركات البترول كعامل ومطلوب في قضية أمن دولة.

حيث تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقتها للعناصر الإجرامية لتحديد منفذ كنيسة مارجرجس بالغربية وهم : –

• عمرو سعد عباس إبراهيم، مواليد 1985 يقيم بقنا .

• مهاب مصطفى السيد قاسم، مواليد 1986 يقيم بالزيتون بالقاهرة.

• سامح بدوى مصيلحى بدوى، مواليد 1984 يقيم بحدائق الزيتون بالقاهرة.

• عمرو مصطفى يونس عبدالرحيم، مواليد 1982 يقيم بالشويخات بقنا.

• محمد بركات حسن أحمد، مواليد 1985 يقيم بقنا.

• تاج الدين محمود محمد محمد، مواليد 1980 يقيم بقنا.

• مصطفى عبده محمد حسن، مواليد 1983 يقيم بفيصل بالسويس.

• طلعت عبدالرحيم محمد حسين، مواليد 1986 يقيم بفرشوط بقنا.

• ممدوح أمين محمد بغدادى، مواليد 1977 يقيم بقنا.

• حامد خير على عويضة، مواليد 1979 يقيم بقنا.

• حمادة جمعة محمد سعداوى، مواليد 1987 يقيم بقنا.

• مصطفى محمد مصطفى أحمد، مواليد 1986 يقيم بقنا.

• أحمد مبارك عبدالسلام متولى، مواليد 1992 يقيم بقنا.

• عبدالرحمن كمال الدين على حسين، مواليد 1992 يقيم بقنا.

• محمود محمد على حسين، مواليد 1988 يقيم بقنا.

• على محمود محمد حسن، مواليد 1972 يقيم براس غارب بالبحر الأحمر.

• عبدالرحمن حسن أحمد مبارك، مواليد 1982 يقيم بقنا.

• على شحات حسين محمد، مواليد 1978 يقيم بقنا.

• سلامة وهبة الله عباس إبراهيم، مواليد 19822 يقيم بقنا.

وتعلن وزارة الداخلية عن مكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه لمن يتقدم بمعلومات تساعد أجهزة الأمن فى ضبط أى عنصر من الهاربين المذكورين .

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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