عاجل .. وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول هذا العقار وتطالب جميع الصيدليات بسرعة تسليمه لإعدامه فورا

سمر العشري

أصدرت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، التابعة لوزارة الصحة، منشور رسمي اليوم الأربعاء، يحمل رقم 21 لسنة 2017 ، تطالب بسرعة ضبط وتحريز كل ما يوجد في السوق المحلية وفي الوحدات الحكومية في جميع الصيدليات من عبوات لعقار «جوسبرين».

كما طالبت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، في منشورها الدوري، جميع الصيدليات بسرعة استرجاع جميع العبوات من التشغيلات «160378a – 150324A”، مشيرة إلى أنه سيتم إعدامها بمعرفة أعضاء الإدارة المركزية ومفتشي وزارة الصحة.

وتجدر الإشارة إلى أن عقار «جوسبرين»يتم استخدامه في حالة السيولة من أجل التجنب والوقاية من الإصابة بالجلطات، ويشار إلى أن العقار من إنتاج شركة المستقبل للصناعات الدوائية “FPI”، كما ناشدت جميع الصيدليات بسرعة تسليم جميع الكميات من العقار بالتشغيلات التي تم ذكرها، كما حذرت المواطنين من تناولها.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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