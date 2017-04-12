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بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب

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مصراوي Masrawy

حلمي النمنم ومحمد بدر يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب (1)حلمي النمنم ومحمد بدر يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب (1)

حلمي النمنم ومحمد بدر يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب (2)حلمي النمنم ومحمد بدر يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب (2)

حلمي النمنم ومحمد بدر يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب (3)حلمي النمنم ومحمد بدر يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب (3)

حلمي النمنم ومحمد بدر يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب (4)حلمي النمنم ومحمد بدر يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب (4)

حلمي النمنم ومحمد بدر يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب (5)حلمي النمنم ومحمد بدر يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب (5)

حلمي النمنم ومحمد بدر يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب (6)حلمي النمنم ومحمد بدر يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب (6)

حلمي النمنم ومحمد بدر يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب (7)حلمي النمنم ومحمد بدر يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب (7)

الأقصر محمد محروس :

افتتح حلمي النمنم، وزير الثقافة، ومحمد بدر، محافظ الأقصر، معرض الأقصر الثانى الدولي للكتاب في ساحة أبو الحجاج، مساء اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات "الأقصر عاصمة الثقافة العربية 2017".

حضر حفل الافتتاح الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب وسعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي والعشرات من الأدباء والمثقفين.

ينظم المعرض الهيئة العامة للكتاب، ويضم جميع إصدارات قطاعات وزارة الثقافة، بتخفيضات تصل إلى 50%.

ويضم البرنامج الثقافي للمعرض العديد من الندوات والأمسيات الشعرية منها ندوة "الروح الهندية" و"مستقبل الثقافة السياحية فى الاقصر" و"المؤسسات الصحفية والإعلامية – تحديات وهموم".

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