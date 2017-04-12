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بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

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بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

فجر محمد مؤسس صفحة تحت الأرض- underground المضادة مفاجآت بعدما مداخلته الهاتفية مع برنامج ” العاشرة مساءً” المذاع على فضائية ” دريم “.

وقال خلال اتصال جديد بالاعلامي وائل الابراشي: ” لقد تعرضت لتهديد من أدمن صفحة تحت الأرض Underground  الأصلية وهم مجموعة من الأشخاص بأنه سيتعرض للإيذاء من خدم الصفحة، وعبدة الشيطان”.

وأضاف: ” هناك الكثير من الأشياء التي تؤكد أن هناك علاقة بصفحة تحت الأرض بالأعمال الإرهابية وتفجير كنائس مص”.

واستطرد: ” قالوا لي إنهم سيخطفوني والجميع الآن لا يعرف الصفحة الأصلية والصفحة الغير أصلية، وحتى الآن الأمن لم يتواصل معي على الاطلاق”.

ومن جهته قال اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمكافحة جرائم الانترنت، إن كل شيء جائز مالم تثبت التحقيقات غير ذلك، مشيرًا إلى أن جميع الجماعات الارهابية والمتطرفة يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل ويمكن ان يستخدموا بعض الأسماء المستعارة للتواصل ونقل التكليفات لعناصرهم في جميع دول العالم.

وتابع: ” في انفلات في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ولابد من وقفة حاسمة له نظرًا لانه عام 2015 كان هناك مؤتمر متواجد فهي خبراء مكافحة الارهاب العالمي والذين أكدوا أن من أخطر أسلحة الدمار الشامل هي الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لما تسببه من أضرار كارثية في المجتمعات وتعطي الأمن والأمان للعناصر الارهابية التي تواجهها بعيدًا عن المراقبة الأمنية والملاحقة الأمنية”.

وبخصوص صفحات عبادة الشيطان والدجل والشعوذة قال لما يكون هناك بلاغ يتم رصدها ويتم متابعة تلك المواقع وتقنين الاجراءات ويتم تحديد الـ id  لمعرفة من أين يتم بثها، لكن المشكلة الكبيرة إذا كان هذا الموقع يبث من داخل البلاد فيمكن اغلاقه وايقافه، لكن لو كان يبث من خارج البلاد فيمكن الحجب فقط ولا يمكن اغلاقه أو ايقافه.

 

 

المصدر:مصرفايف

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