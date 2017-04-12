بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم

سمر العشري

فوائد الرمان معروفة، هو مفيد للجسم، لذلك نذكر لكم فوائده للقلب، والشرايين، وفوائده للحامل، وللمخ، والمعدة، والكمية الرمان المطلوبة يوميا لكي يستفيد منه الجسم، وتحدث علماء التغذية كثيرا عنه، وأكدوا أن فاكهة الرمان من الفواكة المفيدة جدا لكل أجهزة الجسم، تستعرض معكم من خلال هذا المقال فوائد الرمان كما نقلها لنا الأطباء، يمكنكم الأطلاع على المعلومات الكاملة للرمان من خلال الويكيبديا

فوائد الرمان للتقليل من فرصة الإصابة بالسرطان

الرمان، والسرطان بينهم علاقة قوية جدا، حيث تحتوي الثمرة الواحده من هذه الفاكهة على مضادات أكسدة قوية جدا تفوق في قوتها المضادات الموجودة في الشاي الأخضر، وتقوم أجزاء الرمان بتقليل نشاط الخلايا المصابة بالسرطان، وأيضا يحمي الخلايا السليمة من الإصابة بالسرطان، يساعد الرمان في منع تكون خلايا سرطان الرئة، والقولون، والبروستاتا، والثدي.

فوائد الرمان للقلب، والشرايين

يحسن الرمان من قدرة تدفق الدم إلى القلب، وأيضا يساعد في التقليل من فرص الإصابة بأمراض القلب، والشرايين لانه يخفض ضغط الدم، ونسبة الكريسترول في الدم، وأيضا له تأثيرات ضد مرض تصلب الشرايين، ولكنه ليس له القدرة على منع تضييق الأوعية الدموية.

الرمان، والبشرة

فوائد الرمان للبشرة معروفة لدى الكثير، يحمي الجلد من الأضرار الناتجة عن التعرض الزائد لأشعة الشمس، ويحتوي على دهون أوميجا 3 التي تساعد على تجديد خلايا البشرة، ويحتوي أيضا على الكثير من المعادن المطلوبة لصحة البشرة، يساعد الرمان أيضا البشرة في الاستشفاء من البقع السوداء في الجسم، والحبوب، وأيضا يقاوم جير الأسنان، وذلك عن طريق غسل الأسنان بغسول الرمان، وله أيضا فوائد أخرى تتعلق بسرعة إستشفاء العضلات بعد التمارين الرياضية الشاقة.

فوائد الرمان للمعدة

نعرض لكم في هذا الجزء فوائد الرمان على المعدة، وأثبتت الأبحاث أن تناول هذه الفاكهة الحمراء يساعد الجسم في التخلص من الديدان الموجودة في المعدة، والأمعاء، وذلك إلى جانب أنه يعالج الأسهال، ويجعل المريض ليس في حاجة لتناول أدوية الأسهال، ويؤكد الأطباء أيضا أن الرمان له القدرة على علاج قرحة المعدة لانه يساعد على إنتاج المواد الوقائية التي تقلل من الألتهاب، ويحتوي أيضا على مضادات أكسدة تقاوم الشوارد الحرة، وبالتالي يقلل من متاعب قرحة المعدة، ومعروف عنه أنه يحارب البكتيريا التي تضر الجهاز الهضمي، وأيضا له دور كبير في التقليل من حموضة المعدة.

فوائد الرمان للحمل

تبحث كل أم عن الأطعمة الجيدة التي تفيدها خلال فترة الحمل، وتفيد جنينها، ولذلك يعتبر الرمان من أهم الفواكة التي يمكن أن تتناولها خلال فترة الحمل، ذلك لانه يحتوي على المعادن، والفيتامينات التي تحتاجها بكثرة خلال هذه الفترة، وأيضا يحتوي على الألياف التي تساعد في تحسين أداء الجهاز الهضمي، ويحمي الحامل من الإصابة من الأمساك، وهو المرض الشائع خلال هذه الفترة.

الرمان أيضا يحتوي على الحديد الفيتامينات المطلوبة لزيادة امتصاص الحديد في الدم، وبالتالي فإنه يقلل من فرصة الإصابة بالأنيميا، والتي تضر كثير بالمولود، وقد تؤدي إلى مشاكل صحية كيبرة له.

الرمان أيضا يحمي دماغ الجنين داخل رحم الأم، يساعد في الحماية من إصابة الجنين بالعيوب الخلقية لانه يحتوي على الكثير من الفولات، وهو أيضا يساعد في سرعة تجلط الدم، وبالتالي يحمي من الإصابة بنزيف الدم خلال عملية الولادة.

الرمان والريجيم

الرمان لا يساعد على زيادة الوزن، ويعتبر وجبة جيدة في الريجيم، لان الثمرة الواحده تحتوي على ما يقارب 145 سعر حراري، وبالتالي هو مصدر جيد جدا للطاقة، وفي نفس الوقت الألياف الموجودة فيه تساعد الجسم على الأحساس بالشبع لفترة طويلة.

يعتبر عصير الرمان الطبيعي أيضا واحد مع العصائر المهمة جدا للجسم، ولذلك ينصح الكثير من أطباء التغدية بضرورة تناول هذا العصير بشكل دوري، وذلك للاستفادة من الفوائد العظيمة الموجودة فيه، والتي لا تختلف كثيرا عن الفوائد الموجودة في الفاكهة نفسها، وللعلم هذه الفوائد موجودة فقط في العصير الطبيعي، وليس الصناعي.

فوائد الرمان للمخ

قال الكثير من الأطباء أن الرمان مفيد للمخ، لانه يحتوي على مضادات أكسدة يؤدي إلى حماية وظائف المخ، لانه يمنع الشوارد الحرة من التكون، وبالتالي يحمي من أمراض السرطانات، وأيضا يحمي بطريقة غير مباشرة عن طريق حماية وظائف القلب، والأوعية الدموية، وقد أثبتت الأبحاث أن الأوعية الدموية السليمة يصاحبها مخ سليم بوظائف صحية سليمة، أكد الأطباء أيضا أن الرمان يحمي من الإصابة بمرض الزهايمر.

جدول فوائد الرمان لتلخيص كل ما جاء في المقال

أجزاء الجسم الفائدة الرمان والسرطان يحتوي الرمان على مواد تقلل من نشاط الخلايا المسرطنة. الرمان والقلب يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب، والشرايين، ويعمل على تحسين ضغط الدم. الرمان والبشرة يحمي من البقع السوداء، ويحمي الجلد من أشعة الشمس الضارة. الرمان، والمعدة يساعد في التخلص من ديدان الأمعاء، ويساعد في علاج الأسهال. الرمان، والحمل يحتوي على المعادن، والفيتامينات المفيدة للحامل، والجنين، ويقلل مشكلة الأمساك التي تصيب الحامل. الرمان، والريجيم الرمان مفيد جدا في حالات الريجيم، لانه يحتوي على السعرات المطلوبة، وفي نفس الوقت يحتوي على الألياف التي تجعل الشخص لا يشعر بالجوع لمدة طويلة.

الصورة التالية توضح لنا كيف يرى أطباء أوروبا، وأمريكا فوائد الرمان، وقد عددوا هذه الفوائد كالتالي :

الرمان مفيد لعلاج حب الشباب for acne. مكافح للشيخوجة anti aging. الرمان مفيد للبشرة الجافة dry skin. مفيد للبشرة الدهنية oily skin. مفيد للأسنان dental care. يعالج حالات فقر الدم anemia. مفيد في حالات مرضى السكري diabetes. الرمان مفيد في إلتهاب الحلق sore throat. يعالج مشكلة الأفراط في تناول الطعام overeating. يحسن من عمل الجهاز الهضمي improve digestion. يعيق عمل الخلايا السرطانية inhabit cancer. الرمان مفيد للحامل aid for Pregnancy. يعالج حالات إضطرابات المعدة stomach disorders. يعالج حالات مرض الزهيمر Alzheimer.

كمية الرمان المطلوبة يوميا للجسم للاستفادة من فوائده

يسمي أطباء التغذية الرمان بإسم الذهب الأحمر، نظرا لما يحتويه على فوائد كبيرة جدا، ولذلك ينصح الأطباء بضرورة تناول كوب، ونصف كوب كحد أقصى يوميا للحصول على فوائد هذا العصير، وهنا يجدر الإشارة إلى أن العصير المقصود هو عصير الرمان الطبيعي، وليس العصير الصناعي، وذلك لتجنب اضرار الرمان.

كشف المركز الطبي في جامعة ميرلاند عن طريقة الحصول على كمية الرمان المفيدة يوميا للجسم، وهذه الطريقة هي إضافة نصف كوب من عصير الرمان الطبيعي إلى ثلث كوب من المياه، وهذه الطريقة تحتوي فقط على 72 سعر حراري، هذا يعني أن لا تؤدي إلى زيادة في الوزن.

معروف عن الرمان أنه غني بمضادات الأكسدة، والتي تحمي الجسم من الإصابة بأمراض السرطان، ولذلك ينصح الأطباء بتناول كوب، ونصف الرمان، أو العصير منه يوميا لان هذا سيقلل عملية أكسدة الخلايا، ويحسن عمل القلب، بينما كشفت دراسة تم عملها في عام 2012 الماضي أن تناول الرمان يوميا لمدة أسبوعين سيؤدي إلى خفض مستوى ضغط الدم.

عصير الرمان الطبيعي أو عصير الرمان الصناعي

ينصح الأطباء بتناول عصير الرمان الطبيعي، لانه هو الأكثر فائدة من العصير الصناعي الذي عليه إضافات، وقالوا أن العصير الصناعي يحتوي على 31 جرام من السكر، بينما عصير الرمان الطبيعي يحتوي على 12 جرام فقط من السكر، وبالتالي السكريات التي تدخل الجسم عن طريق العصير الصناعي ستؤدي إلى زيادة فرصة زيادة الوزن، وفائدة أخرى للسكر الموجود في الرمان الطبيعي هو أنه يحتوي على فوائد غذائية أخرى، عكس عصير الرمان الصناعي لا يحتوي على أي فائدة غذائية، الفيديو التالي يوضح لنا طريقة عمل عصير الرمان

ملخص ما سبق عن كميات الرمان المطلوبة يوميا

يمكنك تناول كوب ونصف من عصير الرمان يوميا للحصول على الفوائد.

كوب رمان يوميا سيؤدي إلى تحسن وظائف القلب، ويحمي من تأكسد الخلايا.

تجنب تناول عصير الرمان الصناعي، وتناول العصير الطبيعي لانه يحتوي على سكر مفيد للجسم.

6 فوائد للرمان للاطفال

الرمان من الفاكهة الغنية بالمواد الغذائية المهمة، تحتوي على المعادن، والفيتامينات المهمة للطفل تحديدا فيتامين C، وفيتامين E، الرمان يساعد جسم الطفل في التخلص من الشوارد الحرة، وأيضا التخلص من جزيئات الأكسجين غير المستقرة، ويحمي جسم الطفل من الأمراض لانه يحتوي على عناصر هامة مثل حمض الفوليك، والحديد، والألياف، والبوتاسيوم، وفيتاميتات B المعقدة. الرمان يحتوي على أنزيمات، ومواد كميائية لها خواص مضادة للألتهابات، والتي تساعد الجسم في تقليل الألتهابات، وذلك عن طريق التخلص من العدوى البكتيرية. يعالج الرمان مشاكل الجهاز الهمضي للطفل، لان الجهاز الهمضي للطفل غير مكتمل، وبالتالي فإنه لا يؤدي العمليات بشكل سليم، الرمان يعالج مشاكل القئ عند الأطفال، وأيضا يقاوم البكتريا التي تتسبب في حدوث الإسهال عند الأطفال، ويعتبر أيضا علاج طبيعي لمشاكل الإمساك عند الأطفال. يعالج الرمان مشكلة الديدان المعوية عند الأطفال، تعيش هذه الديدان في أمعاء الأطفال الغليظة، أو الدقيقة، وتتغدى على ما يتغدى عليه الطفل، معروف عن الرمان أنه لديه قدرة كبيرة على مواجهة هذه الديدان، والتقليل من تأثيرها. الرمان له تأثير قوي في علاج الحمى عند الأطفال، يقول الخبراء أن الرمان ليس فقط يسيطر على الحمى التي تصيب بعض الأطفال، ولكنه أيضا يمد الجسم مرة أخرى بالعناصر الغذائية التي يفقدها وقت المرض. الرمان يحمي كبد الأطفال، يعتبر التأكسد واحد من أهم المشاكل التي تواجه كبد الأطفال، يحتوي الرمان على مضادات أكسدة تدافع عن الجسم من الإجهاد التأكسدي، ولذلك فإنه يحمي الكبد.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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