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إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ

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إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ

مصراوي Masrawy

محافظ الأقصر محمد بدر

الأقصر - محمد محروس:

قرر محافظ الأقصر، محمد بدر، غلق الطرق الصحراوية التي تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة، فيما أعلن إيقاف حركة الملاحة النهرية تزامنًا مع موجة الطقس السيئ التي ضربت المحافظة، مساء اليوم الأربعاء.

وأصدر المحافظ توجيهاته للإدارة العامة للمرور والأجهزة الأمنية والمعنية بنطاق المحافظة، برفع درجة الاستعداد القصوى، وغلق جميع الطرق الصحراوية الواصلة بين الأقصر والمحافظات المجاورة، مع الإبقاء على الطريق الزراعي، على أن تُفعل مراقبة السرعة بالرادار لضبط متجاوزي سرعة 40 كيلو متر في الساعة من قائدي السيارات.

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