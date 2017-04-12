كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، نتائج جهود الوزارة لملاحقة العناصر المتورطة فى إرتكاب حادثى، تفجير كنيستى "المرقسية بالإسكندرية – مارجرجس بالغربية"، موضحة أنه تم فحص وتفريغ، كاميرات المراقبة بموقع الحادثين، وجمع التحريات والمعلومات ذات الصلة، وتتبع خطوط سير العنصرين الإنتحاريين منفذى الحادثين، وملاحقة العناصر الهاربة على ذمة بعض القضايا الإرهابية مؤخراً لفحص صلتها بالحادثين.

وتابعت في بيان، "وباستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة، وفحص مقاطع الفيديو الخاصة بالحادثين، ومضاهاة البصمة الوراثية لأشلاء الانتحاريين التى عُثر عليها بمسرح الحادثين، مع البصمة الوراثية لأهلية العناصر الهاربة من التحركات السابقة والمشتبه فيهم، أمكن التوصل لتحديد منفذ حادث التعدى على الكنيسة المرقسية بالإسكندرية".

وأكمل البيان: "تبين أنه المدعو محمود حسن مبارك عبدالله، مواليد 28/9/1986 بقنا، يقيم حى السلام بمنطقة فيصل بمحافظة السويس – عامل بإحدى شركات البترول، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1040/2016 حصر أمن دولة، وتبين ارتباطه بإحدى البؤر الإرهابية التى يتولى مسئوليتها الهارب عمرو سعد عباس إبراهيم مواليد 18/11/1985 بقنا ويقيم بها الأشراف البحرية – حاصل على دبلوم فنى صناعى- زوج شقيقة الانتحارى منفذ العملية، الذى اضطلع بتكوين عدة خلايا عنقودية يعتنق عناصرها الأفكار التكفيرية الإرهابية، فضلاً عن قناعة بعضهم بالأسلوب الانتحارى لاستهداف مقومات الدولة ومنشآتها وأجهزتها الأمنية ودور العبادة المسيحية".

شاهد أيضا

وأضاف البيان: "قد سبق لإحدى خلايا هذه البؤرة ارتكاب حادث تفجير الكنيسة البطرسية الأرثوذكسية بالعباسية بواسطة إنتحارى ونجحت الجهود الأمنية فى ضبط المتورطين بالحادث ، بينما اضطلعت خلية أخرى بالهجوم على كمين النقب بالوادى الجديد، واستشهاد عدد من أفراد الكمين وأمكن تحديد المتورطين وضبط بعضهم، ومصرع اثنين منهم حال مقاومتهما أثناء عملية ضبطهما، كما تم توجيه ضربة أمنية مؤخراً

لخلية ثالثة تابعة لذات البؤرة أسفرت عن مصرع سبعة من أبرز كوادرها أثناء ملاحقتهم بنطاق الجبل الشرقى بمحافظة أسيوط بتاريخ أول أمس الإثنين الموافق 10 أبريل الحالي".

البيان أشار إلى أنه "قد أسفر ذلك عن ضبط العديد من الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وأنواع أسلحة مختلفة وكميات من الذخيرة ومجموعة من الكتب التكفيرية".

واختتم: "وتواصل أجهزة الأمن جهودها لتحديد انتحارى حادث كنيسة مارجرجس بالغربية وملاحقة باقى العناصر الهاربة لتلك البؤرة الإرهابية وهم: "عمرو سعد عباس إبراهيم، مواليد 1985 يقيم بقنا، مهاب مصطفى السيد قاسم، مواليد 1986 يقيم بالزيتون بالقاهرة، سامح بدوى مصيلحى بدوى، مواليد 1984 يقيم بحدائق الزيتون بالقاهرة، عمرو مصطفى يونس عبدالرحيم، مواليد 1982 يقيم بالشويخات بقنا، محمد بركات حسن أحمد، مواليد 1985 يقيم بقنا، تاج الدين محمود محمد محمد، مواليد 1980 يقيم بقنا، مصطفى عبده محمد حسن، مواليد 1983 يقيم بفيصل بالسويس، طلعت عبدالرحيم محمد حسين، مواليد 1986 يقيم بفرشوط بقنا، ممدوح أمين محمد بغدادى، مواليد 1977 يقيم بقنا، حامد خير على عويضة، مواليد 1979 يقيم بقنا، حمادة جمعة محمد سعداوى، مواليد 1987 يقيم بقنا، مصطفى محمد مصطفى أحمد، مواليد 1986 يقيم بقنا، أحمد مبارك عبدالسلام متولى، مواليد 1992 يقيم بقنا، عبدالرحمن كمال الدين على حسين، مواليد 1992 يقيم بقنا، محمود محمد على حسين، مواليد 1988 يقيم بقنا، على محمود محمد حسن، مواليد 1972 يقيم براس غارب بالبحر الأحمر، عبدالرحمن حسن أحمد مبارك، مواليد 1982 يقيم بقنا، على شحات حسين محمد، مواليد 1978 يقيم بقنا، سلامة وهبة الله عباس إبراهيم، مواليد 1982 يقيم بقنا.

وأعلنت الوزارة، في ختام البيان، مكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه لمن يتقدم بمعلومات تساعد أجهزة الأمن في ضبط أي عنصر من الهاربين المذكورين.