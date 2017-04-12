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مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

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مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

التحرير

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كشفت مصادر دبلوماسية، أن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، سيزور خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لحبث ترتيبات الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح المرتقبة للسعودية، حيث سيعقد لقاء قمة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ تتناول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والملفات والقضايا والأحداث التي شهدتها المنطقة في الوقت الراهن.

ومن المقرر أن يلتقي الجبير خلال زيارته مصر بوزير الخارجية سامح شكري.

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يذكر أن القمة العربية الأخيرة التي استضافتها الأردن، شهدت قمة بين السيسي وسلمان، بعد فترة من التوتر في العلاقة بين البلدين، وصدر حينها بيان من الرئاسة عن أن الرئيس السيسي سيزور العاصمة الرياض، كما وجه دعوة إلى سلمان لزيارة القاهرة.

وكان "الجبير" أعلن آنذاك أن السيسي سيزور المملكة في إبريل الحالي.

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التحرير

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