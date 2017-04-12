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«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة

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«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة «المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة

التحرير

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كشف حزب المحافظين عن امتلاكه رؤية عن طبيعة عمل وتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب، بعد أن قدم مقترحًا إلى رئاسة الجمهورية، حدد فيها اختصاصاته بالتحري وجمع المعلومات لمنع وقوع الجرائم الإرهابية، مرورًا بالتحقيق الأمني والقضائي، انتهاءً بالمحاكمة العادلة والناجزة والقصاص الرادع.

وأضاف الحزب، في بيان اليوم، أن ذلك العمل المتكامل سيكون بمثابة إعمال لقانون الإرهاب وما يتعلق به من جرائم، مقترحًا تشكيل المجلس من عناصر من داخل مؤسسات القضاء والجيش، والشرطة، والنيابة العامة، وأجهزة المعلومات، وممثلين للأجهزة الرقابية المعنية، وبعضوية ممثلين من البنك المركزي، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

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واقترح الحزب، أن يكتسب هذا المجلس صفة هيئة قضائية مستقلة، على أن يتم تشكيل دوائر قضائية خماسية من رؤساء ونواب استئناف القاهرة تتفرغ للنظر في هذه القضايا ويطعن في أحكامها أمام محكمة النقض، في القضايا التي يحيلها جهاز التحقيق التابع لهذا المجلس من أعضاء النيابة العامة على أن يكونوا بدرجة رئيس نيابة كلية.

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التحرير

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