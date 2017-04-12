أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية»

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دائماً ما يناقش الفن قضايا المجتمع، بل وأحياناَ يقترح لها حلولاً، وتُعتبر من أقوى مشكلات المجتمع المصري "الفتنة الطائفية"، التي تشكل خطرًا وجوديًا يهدد وحدة المصريين، ويعود إلى الواجهة دائمًا بعد كل عمل إرهابي طائفي، مثلما حدث مؤخرًا بعد الهجوم على كنيستي "مارجرجس" بطنطا، و"مارمرقس" بالإسكندرية، ونرصد في هذا التقرير أبرز الأفلام السينمائية التي ناقشت هذه المشكلة واستعرضتها بشكل مفصل.

1- أحمد وحنا

فيلم "أحمد وحنا" يُعتبر أول عمل فني تناول قضية الوحدة الوطنية في تاريخ السينما، وهو مستوحى من أحداث ثورة 1919، التي كان شعارها "يحيا الهلال مع الصليب"، ويدور حول مونولجات تشجع المصريين على مقاومة الاحتلال الانجليزي، والتصدي لخطة تقسيم المصريين عن طريق دياناتهم، وكان الفنان حسن فايق أول من جسد بطولة فيلم من هذا النوع، وفقاً لما ذكره الكاتب أشرف بيدس في كتابه "أبيض وأسود".

2- ليلة القدر

ثاني الأفلام اسينمائية التي أكدت على الوحدة الوطنية، وبدور حول الشيخ حسن الذي يحب الفتاة لويزا ويتزوجا بالرغم من معارضة الأهل، إلى أن يفرقوا بينهما، وبسبب حمل لويزا يحاول الشيخ حسن الوصول لابنه.

ومُنع الفيلم من العرض بسبب اعتراض المؤسسات الدينية المسيحية والإسلامية عليه بعد عرضه بالسينمات بأسبوع.

وبعد قيام ثورة 1952 طالب بطل الفيلم حسين صدقي بعرضه مرة أخرى، إلى أن رئيس الجمهورية اللواء محمد نجيب، رفع الفيلم من جميع دور العرض السينمائية، وعقب تنحيه قام حسين صد قي بتغيير اسم الفيلم إلى "الشيخ حسن" وأضاف له مشهدًا آخر، إرضاءً للجهة المعارضة، إلا أن الرئيس جمال عبد الناصر رفعه من السينما للمرة الثالثة.

وشارك صدقي بطولة الفيلم الفنانون: هدى سلطان، ليلى فوزي، إستيفان روستي، دولت أبيض، وهو من تأليف عبد المنعم شاكر، وإخراج حسين صدقي.

3- حسن ومرقص

يتناول فيلم "حسن ومرقص" قضية "الفتنة الطائفية" في إطار كوميدي، تم عرضه عام 2008 ولاقى نجاحاً واسعاً، وكانت المرة الأولى التي يلتقي بها النجمان عادل إمام وعمر الشريف في فيلم واحد، حيث جسد "الزعيم" دور رجل الكنيسة "بولس" الذي يتعرض لمحاولة اغتيال، فتغير الحكومة هويته ويصبح اسمه "الشيخ حسن".

أما الشريف فقام بدور شيخ إسلامي اسمه "محمود"، يتلقى تهديدات من جماعة إرهابية بتصفيته، بعد رفضه الانضمام إليها، لتحميه الشرطة عبر انتحال شخصية مواطن مسيحي يُدعى "مرقص".

وشاركهم بطولة الفيلم الفنانون: لبلبة، محمد إمام، هناء الشوربجي، شيري عادل، إدوارد، عزت أبو عوف، وهو من تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام.

4- مولانا

سبّب فيلم "مولانا" أزمة مع الرقابة اللبنانية، بعد أن حذفت لجنة الرقابة على الأفلام التابعة للأمن العام اللبناني، 12 دقيقة من الفيلم قبل عرضه في السينمات اللبنانية، وقررت الشركة المنتجة للفيلم "صبّاح للإعلام" إيقاف عرضه في لبنان، لجرأته في تناول قضية "الفتنة الطائفية"، الأمر الذي رأى البعض أنه يحرّض على إثارة الفتنة بين أبناء الديانة الواحدة، وبين المسيحيين والمسلمين.

والفيلم بطولة الفنان عمرو سعد، درة، ريهام حجاجن بيومي فؤاد، أحمد مجدي، فتحي عبد الوهاب، وهو عن رواية الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وسيناريو وحوار مجدي أحمد، وإخراج مجدي أحمد علي.

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5- الرهينة

تناول فيلم "الرهينة" الوحدة بين المصريين وكيفية تضحيتهم من أجل بعضهم البعض، بعيداً عن انتماءاتهم الدينية، وخاصة من خلال المشهد الذي يحتمي في الفنان أحمد عز بالكنيسة هروباً من الإرهابيين الذين يلاحقوه، وإنقاذه لصديقه المسيحي الذي قام بدوره الفنان ماجد الكدواني.

الرهينة بطولة الفنانين: أحمد عز، ياسمين عبد العزيز، صلاح عبدالله، سامح الصريطي، وإخراج ساندرا نشأت.

6- بحب السيما

أثار فيلم "بحب السيما" جدلاً واسعاً بين الجماهير، حتى قدم بعض رجال الدين ومحامون دعاوى قضائية للمطالبة بوقف عرضه.

ويدور الفيلم حول أسرة مسيحية مكونة من زوج أرثوذكسي، هو الفنان محمود حميدة، وزوجة بروتستانتية، وهي الفنانة ليلى علوي، ويستعرض العديد من المشكلات الاجتماعية التي تواجهها الأسرة.

7-لا مؤاخذة

لاقى فيلم "لا مؤاخذة" نجاحاً واسعاً منذ عرضه عام 2014 وحتى الآن، حيث ناقش قضية الاضطهاد الديني عن طريق طفل مسيحي تُوفي والده، فتضطر والدته لنقله من مدرسته الخاصة إلى الحكومية، ليواجه أزمات مع زملائه.



وشارك في بطولة الفيلم الفنانون: كنده علوش، أحمد داش، هاني عادل، بيومي فؤاد، وهو من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

8- فيلم هندي

من أبرز الأفلام التي تناولت علاقة المسلمين بالمسيحيين، وأبطاله هم الفنانون: أحمد آدم، صلاح عبدالله، رشا المهدي، يوسف داوود، وهو من تأليف هاني فوزي، وإخراج منير راضي.