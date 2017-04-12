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أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس"

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أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس" أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس"

مصراوي Masrawy

وزارة الأوقاف

كتب ــ محمود مصطفى:

زار الشيخ عاصم قبيصي، مدير عام المساجد الأهلية بوزارة الأوقاف، وعدد من الأئمة والواعظات، يرافقهم القمس كاراس لمعي سلامة راعي كنيسة الشهيدة دميانة ببولاق أبو العلا، اليوم الأربعاء، مصابي حادث كنيسة "مارجرجس"بـطنطا بمعهد ناصر.

وأبدى أئمة وزارة الأوقاف استعدادهم لحماية الكنائس بأرواحهم كحماية المساجد سواء بسواء.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن زيارة الأئمة والواعظات لمصابي الكنيسة، كان مشهدا تسامت فيه روح الوحدة الوطنية، ومعاني التسامح الوطني.

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