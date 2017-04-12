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بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم

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بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم

إذا كنت لا تمتلك موهبة الرسم، فهذه لم تعد مشكلة الآن، أتاحت جوجل أداة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تستطيع التنبأ بما تقصده من خطوطك واعطائك بدائل لها.

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الأداة الجديدة بسيطة بشكل لا يصدق، كل ما عليك فعله البدء بالرسم وستقوم جوجل بتوقع ما تقصده وتقترح عليك بعض الأعمال الفنية الأخرى التي قد تقترب بشكل وثيق مما كنت تبحث عنه.

AutoDraw_1

وتمتاز الأداة الجديدة بأنها تعمل مباشرة على المتصفح، ولا تحتاج لتثبيت برامج لتشغيلها سواء على الحواسيب الشخصية، او الهواتف الذكية.

الجدير بالذكر ان الأداة تستطيع التعلم وأخذ الخبرات من المستخدمين، ما يعني انها تعتمد على تطوير نفسها مع الوقت.

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ولتجربة الأداة ادخل على الرابط التالي:

 

 

المصدر:مصرفايف

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رئيس قسم الأخبار

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