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الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس

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الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس

مصراوي Masrawy

الأرصاد الجوية

كتبت – سحر عزام :

كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد تحسن الأحوال الجوية بعد فترة من التقلبات الجوية شهدتها مختلف محافظات الجمهورية بسقوط أمطار ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وقال عبدالعال في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي 2" اليوم الأربعاء، أن التحسين سيكون اعتبارا من السبت المقبل على جميع محافظات الجمهورية بعودة درجات الحرارة إلى طبيعتها، لافتًا إلى إن درجة الحرارة العظمى على القاهرة اليوم 32 وغدا ستنخفض لتصل إلى 27 درجة.

وأكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار غدا الخميس بنشاط مثير للرمال والأتربة يصل إلى حد العاصفة على المناطق الصحراوية وسقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وأمطار ما بين متوسطة وخفيفة على باقي أنحاء الجمهورية وسيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

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