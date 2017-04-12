تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

سمر العشري

أصدرت وزارة التموين بيان عن تحديث بطاقات التموين خلال الفترة المقبلة، كشفت عن أن هناك 19 مليون بطاقة تموين غير مكتملة البيانات، وقد تم تدشين موقع tamwin، لتسهيل عملية تحديث بطاقات التموين من خلال المنزل دون الحاجة للذهاب إلى مديرية التموين.

بطاقات تموين سيتم إيقافها يوم 1 يوليو القادم

كشفت الوزارة أيضا أن كل البطاقة الغير مكتملة البيانات سيتم إيقافها يوم 1 يوليو القادم، أي أن هناك فرصة أمام كل أصحاب هذه البطاقات لتحديث بيانات البطاقة قبل نهاية يونيو 2017 القادم تجبنا لايقاف البطاقة، وبالتالي لم تستطيع الحصول على المستحقات التموينية.

وقد أشارت وزارة التموين أن الغرض من تحديث بطاقات التموين هو إيصال الدعم لمستحقيه، وبالتالي يتم تحقيق إرساء العدالة الإجتماعية، يذكر أن وزارة التموين قد غيرت نظام بطاقات التموين بداية من الشهر الماضي حيث قد أصبحت السلع المدعمة هي زيت، ورز، وسكر فقط.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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