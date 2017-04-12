جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح

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كتب: محمد العمدة

اعتمدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل التعليمية الثلاث، والتي من المقرر بدءها 3 مايو القادم للصفين الثاني والثالث الابتدائي.

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كما صدق محافظ مطروح على بدء امتحانات الشهادتين الإعدادية والابتدائية يوم السبت 13 مايو، وتنتهي الخميس 18 مايو المقبل.

