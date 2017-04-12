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25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير

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25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير 25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير

التحرير

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كتب: إسلام عبدالخالق

قال المحاسب سباعي عبدالرحمن، رئيس مدينة أبو كبير في الشرقية، إن نسبة التصويت بالانتخابات التكميلية بالدائرة السابعة ومقرها مركز ومدينة أبو كبير، على المقعد الفردي بالدائرة، والذي خلا بتولي الدكتور علي المصيلحي، منصبه وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية، تخطت الـ 10% حتى الآن.

وأشار رئيس مدينة أبو كبير، في تصريحات صحفية، إلى أن اللجان الانتخابية بمدينة أبو كبير سجلت حضور 4 آلاف و50 ناخبًا، فيما سجلت الوحدة المحلية بالحصوة ألفين و428 ناخبًا، وهربيط ألف و500 ناخبًا، وأولاد موسى 800 ناخبًا، وبني عياط 4 آلاف و375 ناخبًا، وطوخ 5 آلاف و200 ناخبًا.

وسجلت اللجان الانتخابية التابعة للوحدة المحلية بالرحمانية 4 آلاف و200 ناخبًا، ومنشية رضوان ألفين و750 ناخبًا، بإجمالي أصوات بلغ 25 ألف و303 من 252 ألف صوت انتخابي حتى الآن.

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كان الدكتور علي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، أدلى بصوته ، اليوم الأربعاء، بمقر اللجنة الانتخابية رقم 78 ومقرها مدرسة "الحكماء" بأبو كبير.

يأتي ذلك قبل ساعات من غلق أبواب 128 لجنة انتخابية بالدائرة السابعة بمحافظة الشرقية، ومقرها مركز ومدينة أبو كبير، في اليوم الثاني والأخير للانتخابات التكميلية على المقعد الفردي بالدائرة، والذي خلا بتولي الدكتور علي المصيلحي، منصبه وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.
وأدلى ما يقرب من 10 آلاف ناخب بأصواتهم، أمس الثلاثاء، بنسبة بتصويت بلغت 4.5% من إجمالي 252 ألف ناخب وناخبة ممن يحق لهم التصويت.

ويتنافس على المقعد 10 مُرشحين مُحتملين، وهم: "محمد السيد يوسف حسن، عقيد شرطة سابق، ونبيل عبده إبراهيم عسكر، موظف بمستشفى الدمرداش بالقاهرة، وعلي ماهر الصناديلي، الرئيس السابق لمركز ومدينة الزقازيق، وعناني السيد محمد السيد، محامي حر، وعبدالله محمد حسن حسان، طبيب بيطري، ومحمد عبدالهادي سليم حبيب، طبيب بشري بمستشفى أبو كبير، وأحمد عزت أحمد جاد الكريم، مهندس زراعي، وأحمد عبدالمعطي الدمرداش، إعلامي، والعميد أحمد عبدالعزيز زكي، عميد بالمعاش، الشيخ صبري عبادة، مستشار وزير الأوقاف".

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التحرير

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