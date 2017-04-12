الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

كتب- علاء عمران

وافق اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، على قيام قطاع مصلحة الأحوال المدنية بإيفاد بعثات قانونية وفنية وأجهزة ومعدات تصوير للدول التى يتوافر بها العدد المناسب من المصريين الراغبين فى الحصول على مصدرات قطاع الأحوال المدنية.

وتقرر سفر عدد من ضباط وموظفى قطاع مصلحة الأحوال المدنية إلى دولة الولايات المتحدة الأمريكية "نيويورك – شيكاغو " لإستخراج بطاقات الرقم القومى للمصريين المقيمين بها وذلك إعتباراً من يوم 18/4/2017 ولمدة (18) يوم، مدينة شيكاغو فى الفترة من 19/4 حتى 24/4/2017 ، مدينة نيويورك فى الفترة من 25/4 حتى 4/5/2017 .

يأتى ذلك فى إطار الحرص على التواصل مع أعضاء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج وتقديم الخدمات بمحال إقامتهم دون تحميلهم تكاليف ومشقة حضورهم للبلاد لإستخراج بطاقات الرقم القومى.