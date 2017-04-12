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محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري

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محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري

مصراوي Masrawy

سامح عاشور نقيب المحامين العام

كفر الشيخ - إسلام عمار

تقدم أسامة محمد محمد صقر، محام بمدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بمذكرة رسمية، لمحكمة القضاء الإدارى، يطعن فيها على البروتوكول الخاص باتفاق نقابة المحامين، مع مصلحة الضرائب، لتحصيل الضريبة على القيمة المضافة، بعد توقيع بروتوكول بينهما بينهما بتاريخ 29 مارس 2017، بشأن تحصيلها، وقبول الطعن شكلًا، لوقف تنفيذ هذا البروتوكول.

وطلب المحامى المتقدم بالطعن، بإلغاء الاتفاق المبرم بين المطعون ضدهم سامح عاشور، نقيب المحامين العام؛ لتجاوز صلاحياته، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، لتجاوزه لما نص عليه قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، ووزير المالية، بصفتهم، لعدم مشروعيته، واعتبار موعد تنفيذه كأن لم يكن، ومحو جميع آثاره القانونية، والواقعية.

كما طلب اعتبار الطالب بصفة خاصة، والمحامين بصفة عامة ليسوا مخاطبين بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك لائحته التنفيذية، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017.

وقال صاحب مذكرة الطعن المحامي أسامة محمد صقر، فى تصريحات لـ"مصراوى"، إن محامين دسوق امتنعوا قبل ذلك عن سداد هذه الضريبة قطعيًا، واعتبار تاريخ سريانها، وفقًا للبروتوكول، كأن لم يكن، لتجاوز النقيب صلاحياته القانونية وفق قانون المحاماة.

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