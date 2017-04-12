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وفد بنك الاستثمار الأوروبي يزور الإسكندرية لتطوير المناطق الفقيرة بالعامرية

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وفد بنك الاستثمار الأوروبي يزور الإسكندرية لتطوير المناطق الفقيرة بالعامرية وفد بنك الاستثمار الأوروبي يزور الإسكندرية لتطوير المناطق الفقيرة بالعامرية

مصراوي Masrawy

الإسكندرية - محمد عامر

عقد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي، للتنسيق على بدء تطوير المناطق الفقيرة بحي العامرية، بمنحة مقدمة من البنك تبلغ مليون يورو، ٢٠ مليون جنيه، قابلة للزيادة، طبقًا للاحتياجات المحددة، نظرًا لأهمية حي العامرية كمدخل رئيسي للمحافظة وأكبر الأحياء بها.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سعاد الخولي نائب المحافظ وممثلي البنك، واللواء أحمد بسيوني، رئيس حي العامرية ومسئولي الحي.

وفي بداية اللقاء وجه المحافظ الشكر للوفد على دعمه ومساهمته في تطوير العامرية، موجهًا المسئولين بالمحافظة بتقديم كل سبل التعاون وإعداد الدراسات المطلوبة بصورة دقيقة للعمل على إنهاء المشروعات المتفق عليها في الوقت المحدد، موضحًا أن هذا التعاون يجب أن يصب في صالح الإسكندرية للعمل على عودتها لمكانتها المرموقة التي تليق بها.

وكلّف "سلطان"، رئيس حي العامرية أول بإعداد دراسة دقيقة خلال أسبوعين تشمل كافة احتياجات التطوير بالعامرية من شبكات صرف صحي وطرق وإنارة، وتحديد مدة المشروع وتكلفته وكافة مقايساته، مؤكدًا ضرورة تحديد الأولويات منها طبقًا للتمويل المحدد لذلك، علاوة على تحديد البدائل لها.

وشدد المحافظ على ضرورة أن يكون على رأس هذه الأولويات إنشاء صرف صحي بالمناطق المحرومة، بحيث تستوعب الكثافة بالمنطقة، وتطوير الطرق الطويلة من رصف وإنارة بالشوارع الداخلية والفرعية الهامة بها والتي تربط بين القرى وبعضها البعض، خصوصًا القرى الفقيرة والأكثر احتياجًا.

على جانب آخر أكد مسئولو الوفد استعدادهم الكامل لتقديم الدعم المطلوب لتطوير القرى الفقيرة بالعامرية أكبر أحياء المحافظة، مطالبين المسئولين بسرعة إعداد الدراسة المطلوبة بشكل دقيق، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيع الاتفاقيات بين الطرفين، للبدء الفوري في المشروعات المقترحة بالدراسة التي يجري إعدادها.

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مصراوي Masrawy

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