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مصدر أمني: استشهاد مجند في هجوم على كمين شرطة بالعريش

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مصدر أمني: استشهاد مجند في هجوم على كمين شرطة بالعريش مصدر أمني: استشهاد مجند في هجوم على كمين شرطة بالعريش

مصراوي Masrawy

كمين - ارشيفية

شمال سيناء – أشرف سويلم:

أفاد مصدر أمني في شمال سيناء، باستشهاد مجند شرطة في هجوم مسلح استهدف كمينا للشرطة في حي المساعيد بمدينة العريش.

وقال المصدر الأمني الذي طلب من مصراوي عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول التحدث لوسائل الإعلام، الأربعاء، إن المجند يبلغ من العمر 22 عامًا من محافظة الشرقية واستشهد متأثرًا بإصابته بطلق ناري .

وكان قوات الجيش تمكنت قبل ساعات من تصفية ثلاثة مسلحين من قيادات فرع تنظيم داعش في شمال سيناء حسمبا أفادت مصادر عسكرية.

وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي، أن المسلحين بالثلاثة كانوا يستقلون سيارة هيونداي فيرنا رمادية اللون، وهاجموا كمين بلعة العسكري غرب مدينة رفح على الحدود الشرقية بقذيفة آر بي جي، وتصدت لهم قوة الكمين وتمكنت من تصفيتهم.

وأوضحت المصادر أن القوات عثرت على مدفع آر بي جي وقذيفتين، وسلاح جرينوف وبندقيتين آليتين وكمية من الذخيرة.

وكان المسلحون يرتدون سترات واقية، بحسب المصادر التي اشارت إلى انه جاري تحديد هوية المسلحين الثلاثة.

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مصراوي Masrawy

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