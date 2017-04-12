وزير المالية: صرف علاوة "غير الخاضعين للخدمة المدنية" مايو المقبل وبأثر رجعي

كتب محمد غايات:

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إنه سيتم صرف العلاوة المقررة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%، بداية من مايو المقبل وبأثر رجعي، لعدم الانتهاء من مناقشتها داخل مجلس النواب.

وأضاف الجارحي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن العلاوة ستصرف كحد أدنى 65 جنيهًا وحد أقصى 120 جنيه.

وأوضح وزير المالية أنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من الدراسة الإكتوارية لمشروع قانون التأمين الصحي.

كان النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، اعترض على عدم عرض علاوة الـ 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية على جدول أعمال الجلسة العامة.

وتساءل المراغي في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء: لماذا لم يتم إدراج العلاوة ضمن جدول الأعمال لإقرارها؟

وعقّب الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، قائلا: "لم يتم عرضها نظرا لاعتذار وزير المالية لارتباطه بموعد"، مضيفًا "لا داعي للقلق سيتم صرفها بأثر رجعي وليس من تاريخ إقراراها بالبرلمان".