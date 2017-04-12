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مأمور جمارك يعتدي بالضرب على راكب في المطار

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مأمور جمارك يعتدي بالضرب على راكب في المطار مأمور جمارك يعتدي بالضرب على راكب في المطار

مصراوي Masrawy

مطار القاهرة الدولي

كتب - طه عبيد:

اعتدى مأمور جمارك في مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، على راكب مصري فور وصوله من الكويت، أثناء مشاجرة نشبت بينهما في صالة الوصول، بسبب الإجراءات الجمركية على حقائب الراكب.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الطائرة المصرية القادمة من الكويت، نشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بالأيدي، بين "أ.ع" مأمور جمارك وراكب مصري، قام على إثرها مأمور الجمرك بضرب الراكب بآلة حادة وإصابته بجرح في رأسه، تم عمل الإسعافات الأولية للراكب الذي طلب اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما وإحالتهما إلى النيابة.​

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