بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو

الدقهلية- رامي القناوي:

اعتمد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، جدول امتحانات النقل بكافة المراحل التعليمية للفصل الدراسي الثاني على مستوى المحافظة.

وأكد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن الامتحانات تبدأ في الفترة من 2 مايو المقبل وتنتهي في 18 مايو.

وأشار "عبد الرؤوف" في تصريحات صحفية إلى أن امتحان الصف الثاني وحتى الخامس الابتدائي تبدأ 2 مايو حتى 4 مايو، والصف الأول والثاني الإعدادي من يوم 6 مايو وحتى 10 مايو، أما عن امتحانات الشهادة الابتدائية فهي من ٦ حتى ١٠ مايو، والشهادة الإعدادية من 13 مايو حتى 18 مايو، موضحًا أن امتحانات المرحلة الثانوية العامة ستسير بالتوازي مع امتحانات النقل لكل الصفوف.