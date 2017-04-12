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ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

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ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

مصراوي Masrawy

الرئيس الأمريكي دونالد

واشنطن - (د ب أ):

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الروسي فلاديمير بوتين لدعمه الرئيس السوري بشار الأسد الذي وصفه ترامب بأنه "حيوان".

وقال ترامب في مقابلة مع "فوكس بيزنس نيتورك" :"إن بوتين يدعم بشكل صريح شخصا هو شخص شرير حقا، وأعتقد أنه أمر سيء للغاية بالنسبة لروسيا. أعتقد أنه أمر سيئ للغاية بالنسبة للبشرية، وهذا أمر سيئ جدا بالنسبة لهذا العالم".

جاءت انتقادات ترامب لبوتين أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لروسيا لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس حول القضايا الدولية.

وأشار ترامب إلى استخدام الأسد للأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة وغيرها من الهجمات ضد المدنيين.

وأضاف ترامب "بكل انصاف، ترون نفس الاطفال بدون أسلحة ولا سيقان ولا أوجه، وهذا حيوان".

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