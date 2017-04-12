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بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس

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مصراوي Masrawy

حملة تأمين خطوط البترول في السويس (1)حملة تأمين خطوط البترول في السويس (1)

حملة تأمين خطوط البترول في السويس (2)حملة تأمين خطوط البترول في السويس (2)

حملة تأمين خطوط البترول في السويس (3)حملة تأمين خطوط البترول في السويس (3)

حملة تأمين خطوط البترول في السويس (4)حملة تأمين خطوط البترول في السويس (4)

حملة تأمين خطوط البترول في السويس (5)حملة تأمين خطوط البترول في السويس (5)

حملة تأمين خطوط البترول في السويس (6)حملة تأمين خطوط البترول في السويس (6)

حملة تأمين خطوط البترول في السويس (7)حملة تأمين خطوط البترول في السويس (7)

حملة تأمين خطوط البترول في السويس (8)حملة تأمين خطوط البترول في السويس (8)

حملة تأمين خطوط البترول في السويس (9)حملة تأمين خطوط البترول في السويس (9)

حملة تأمين خطوط البترول في السويس (10)حملة تأمين خطوط البترول في السويس (10)

السويس – حسام الدين أحمد:

ضبطت حملة لمديرية أمن السويس، لتأمين خطوط البترول في الدروب الجبلية، اليوم الأربعاء، 15 شخصًا مشتبهًا فيهم، و6 هاربين من أحكام بالسجن في قضايا جنائية وأخرى جزئية.

استهدفت الحملة تمشيط الطرق الإقليمية، التي تصل بين السويس والقاهرة وجنوب سيناء، وطريق "القطامية – السخنة"، مع فحص العمالة المترددة على المحاجر والكسارات بجبل عتاقة وجبل الجلالة البحرية، والدروب الجبلية بينهما.

قاد الحملة اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، وشارك فيها العميدين محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي، ومحمود عيد رئيس الإدارة، ورؤساء مباحث قسمي فيصل وعتاقة، وضباط الأمن الوطني وقوات الأمن، وتشكيلات أمنية مدعمة بمركبات ومدرعات.

وقال اللواء دكتور مصطفى شحاتة في تصريحات لـ"مصراوي"، إن الحملة شارك فيها العاملون بشركات البترول، للاستدلال على خطوط إمدادا الوقود الخام والمواد البترولية، وأجرت العناصر المشاركة تأمين للخطوط، والأنابيب الممتدة عبر الصحراء المتاخمة لطريقي "السويس – القاهرة" و"السويس-القطامية".

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