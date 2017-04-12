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بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد

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مصراوي Masrawy

15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد (1)15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد (1)

15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد (2)15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد (2)

15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد (3)15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد (3)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، استلام 15 بوابة إلكترونية جديدة تعاقدت المحافظة عليها، للكشف عن الأجسام المعدنية والمساهمة في تأمين المنشآت الحيوية والكنائس.

وأشار "الغضبان"، في تصريحات صحفية، إلى أنه تأكد بنفسه من توزيع البوابات على الكنائس المختلفة والقرى السياحية ومبني المحافظة، بالإضافة إلى زيادة كمائن التأمين أمام هذه المنشآت والكنائس والتشديد على حركة الدخول والخروج من وإلى الكنائس.

وشدد محافظ بورسعيد على استمرار نشاط الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة على مستوي المحافظة، مشيدًا بالجهود الكبيرة لرجال الأمن والمواطنين ببورسعيد لدعم الاستقرار في المحافظة.

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