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الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

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الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

على الرغم من المناشدات والمطالبات التي أطلقها وزير والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية المنقوصة البيانات والتي يتراوح عددها نحو 19 مليون بطاقة غير مستوفية البيانات أو التي يوجد أخطاء بها بضرورة سرعة القيام بعملية تحديث تلك البطاقات ، إلا أن الإقبال على عملية تحديث البطاقات التموينية ما زال ضعيفاً حتى الآن.

ولهذا أعلن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل في الاجتماع الذي عقده اليوم مع اللجنة المعنية بتنقية البطاقات التموينية والمشكلة من عدة وزارات من وزارة الانتاج الحربي والاتصالات والتموين والتخطيط بالإضافة إلى عدد من الجهات الأخرى ، بأنه سوف يتم إيقاف العمل بالبطاقات التموينية المنقوصة البيانات بداية من شهر يوليو 2017.

وأشار رئيس مجلس الوزراء أن نسب إقبال المواطنين على عملية تحديث ومراجعة البطاقات التموينية ما زالت ضعيفة ولم تصل إلى النسبة التي ستسمح بالانتهاء من عملية مراجعة وتحديث بيانات 19 مليون مستفيد قبل نهاية شهر يونيو 2017.

وأكد رئيس مجلس الوزراء بأن عملية تحديث منظومة الدعم هو عملية مهمة جداً وضرورة قومية لإيصال الدعم لمستحقيه حيث أن تعطل إنشاء قاعدة بيانات مدققة ومتكاملة عن الدعم يؤدي إلى ضياع وإهدار أموال الشعب وبما يتعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية.

 

المصدر:مصرفايف

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رئيس قسم الأخبار

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