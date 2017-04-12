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محافظ دمياط ينفي إلغاء قرار غلق المقاهي

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محافظ دمياط ينفي إلغاء قرار غلق المقاهي محافظ دمياط ينفي إلغاء قرار غلق المقاهي

التحرير

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كتبت: سميرة حسن

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إحالة أحد أصحاب المقاهي للنيابة العامة، بتهمة نشر بيانات كاذبة من شأنها إثارة الرأي العام، بعد قيامه بتعليق لافتات تعلن إلغاء قرار المحافظ بتحديد مواعيد إغلاق المقاهي.

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ونفى المحافظ، ما تردد عن إلغاء قرار غلق المقاهي بدمياط، موضحا أن اللقاء الذي جمعه بأعضاء مجلس النواب، وأصحاب المقاهي، وتم الاتفاق على مد القرار ساعة إضافية.

كان المحافظ أصدر قرارا في 19 مارس الماضي بتحديد مواعيد إغلاق المقاهي بجميع أنحاء المحافظة، بأن يتم تحديد الساعة 11.30 مساء لإغلاق جميع المقاهي شتاء، كما تم تحديد الساعة 12.30 صباحا لإغلاقها بالصيف، مع استثناء المناطق السياحية.

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