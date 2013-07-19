استشارى يصف بدائل طبيعية للكافيين

فنجان من القهوة يوميا يجعلك تعمل وتفكر بطريقة أسرع، وبجدارة أكبر، لكن الإكثار من القهوة له أضرار كبيرة.

وأكد الدكتور خالد يوسف، تحتوى القهوة والشاى على مركبات التى تقلل نسبة الغذاء الذى يصل للمخ، ويصل هذا التأثير إلى 75%، بالإضافة إلى وجود حمض التانيك والمثيرات المعوية فى الكثير من المشروبات التى تحتوى على الكافيين لذا، فعند الإفراط فى شرب تلك المشروبات فإنها تعوق الامتصاص المناسب للمواد المغذية والمعادن التى يحتاجها الجسم من أجل أداء وظائفه بالصورة الملائم فقلل من شربك للقهوة إلى أقل من كوبين فى اليوم الواحد وأشرب الشاى والقهوة بين الوجبات، وليس بعد الأكل مباشرة.

بالإضافة إلى أن هناك مصادر للكافئين تدخل أجسامنا يوميا بطرق متنوعة وكثيرة، ولا يقتصر الأمر على ارتشاف القهوة فقط. فهناك الشوكولاته، وخصوصا الأسود منها تحتوى على كمية كافيية من الكافيين تماما كما هى الحال مع التفاح والزيتون.

كما يمكن أن يساعد تناول عصير الليمون أو الشاى بالزنجبيل على تنظيم مستويات ضغط الدم، وتسكين أعراض البرد والأنفلونزا والغثيان، كما يخففان من تقلصات المعدة، وتحسين عملية الهضم، وسيولة تدفق الدم، فضلاً عن تقوية جهاز المناعة، ومن أجل إضفاء طعم حلو للشاى، يمكن إضافة بعض العسل.