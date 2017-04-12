«الإصلاح والنهضة» ينظم ندوات للتوعية بمواجهة الفكر المتطرف

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قال المهندس علاء مصطفى، المتحدث الرسمي باسم حزب الإصلاح والنهضة، أن المكتب التنفيذي بالحزب يدرس الآن عمل عدد من الندوات بهدف التوعية بضرورة مواجهة الفكر المتطرف ودور الشباب في مكافحة الإرهاب.

وأكد مصطفى، أن هذه الندوات تأتي في إطار خطة حزب الإصلاح والنهضة لتعزيز مفاهيم الأمن القومي والأمن الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وبخاصة الشباب لتحصينهم من الأفكار المتطرفة، باعتبار أن الشباب هم قوام المجتمع وركيزته الأساسية لضمان الاستقرار الوطني والاجتماعي.

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وأشار المتحدث الرسمي باسم حزب الإصلاح والنهضة، إلى أن مهمة مواجهة الأفكار المتطرفة مسئولية جميع المؤسسات العاملة في الدولة سواء أكانت المؤسسات الحكومية أو الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني بهدف تعزيز مفاهيم الانتماء للوطن ونبذ التعصب ونشر التسامح بين المواطنين. مؤكدا أن الحزب سيستعين بخبراء في الأمن القومي للتحدث إلى الشباب في هذه الأفكار والمفاهيم.