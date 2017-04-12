مكرم محمد أحمد: إنقاذ الصحافة والإعلام مهمتنا

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أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس سيبذل كل ما لديه من أجل إنقاذ الصحافة والإعلام في مصر إلي طريق جديد، لتحمل المسئولية.

وقال عقب حلف اليمين أمام مجلس النواب: أعلم أن المسئولية شاقة وشائكة، إلا أننا قادرون على إنجازها من خلال تضافر كل القوى، من خلال التكامل، بعيدا عن التشيع والشللية، مضيفًا: "جادون في التوصل إلى توافق مع المؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين والدولة علي خطة إصلاح عريضة لكل القضايا".

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وطالب من مجلس النواب، بأن يكون مساندا للمجلس في اتخاذ كافة القرارات الهامة والتي من خلال يمكن التغلب علي كافة الصعوبات، والعمل علي وجود بنية تشريعية تعزز مصداقية الصحافة، وكذلك إعلاء قيمة الرأي والرأي الآخر. وأضاف: "دورنا أن تكون الصحافة حرة ومسئولة، وليس هدفنا تكميم الأفواه كما يدعي البعض".