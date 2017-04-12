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مينيوليه: لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين.. نقاتل من أجل بعضنا البعض

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مينيوليه: لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين.. نقاتل من أجل بعضنا البعض مينيوليه: لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين.. نقاتل من أجل بعضنا البعض

التحرير

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يعتقد البلجيكي سيمون مينيوليه، حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي، بأن الإشادة التي تلقاها في غرفة تغيير الملابس بعد مباراة ستوك سيتي، التي انتهت بنتيجة (2-1) لصالح الريدز، أثبتت الروح الجماعية التي يمتلكها فريق المدير الفني الألماني يورجن كلوب.

وأضاف الموقع الرسمي للريدز، أن  الحارس البلجيكي قدم أداءً رائعًا لمدة 90 دقيقة كاملة أمام ستوك سيتي، وذلك بعد أن قام بتصديين في غاية الروعة خلال الشوط الثاني من اللقاء ليتمكن من مساعدة فريقه على قلب النتيجة وتحقيق الفوز.

هذا ودخل مينيوليه غرفة تغيير الملابس وتلقى العديد من عبارات المدح والثناء من زملائه بعد ضمان ثلاث نقاط ثمينة ومهمة لتحقيق هدف الحصول على مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

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وأكد صاحب الـ 29 عامًا، بأن الدعم الذي حصل عليه من زملائه ساعد على تعزيز ثقته بقدراتهم بشكل كبير، حيث قال للموقع الرسمي: «تحدثت خلال العديد من المقابلات بعد نهاية اللقاء لذلك كنت آخر من دخل غرفة تغيير الملابس، والفريق قام بالتصفيق لي فور دخولي الغرفة».

وأضاف: «كان أمر مميز، لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين ونحن نقاتل من أجل بعضنا البعض، يجب علينا المواصلة على نفس المنوال حتى نهاية الموسم».

واختتم سيمون: لاعبو الفريق تمكنوا من تغيير مجريات اللقاء وحققوا الفوز أمام ستوك على ملعبه، يعرف الجميع صعوبة تحقيق ذلك، إنه أمر جيد».

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التحرير

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