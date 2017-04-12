ماني: أشكر الجمهور.. سأبذل قصارى جهدى للعودة مرة أخرى

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عبر اليوم السنغالي ساديو ماني، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، عبر تصريحات للموقع الرسمي للريدز، عن امتنانه للدعم الذي تلقاه من جماهير ليفربول بعد العملية الجراحية التي خضع لها في ركبته بالأمس، ووعد بأنه سيعود إلى الملاعب أقوى من ذي قبل.

ومن المقرر أن يغيب المهاجم عن بقية مباريات الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز إثر الإصابة التي تعرض لها خلال ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون.

وأبرز الموقع تلقي الدولي السنغالي العديد من رسائل الدعم من المشجعين في جميع أنحاء العالم، الذين تمنوا له الشفاء العاجل وأكد بأنه يقدر مساندتهم له.

كما أوضح أن صاحب الـ25 عامًا يتطلع الآن لمواصلة مشواره العلاجي لكي يتمكن من رد الجميل للجماهير على أرض الملعب في الموسم المقبل.

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وتحدث حامل الرقم 19 مع الموقع الرسمي: «من الرائع تلقي العديد من رسائل الدعم من مشجعي النادي من جميع أنحاء العالم، لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأضاف: «أشعر بالفخر ولا يوجد شك بأن هذا الدعم من جماهير النادي والسنغال يمنحني القوة التي أحتاجها، لذلك أود أن أشكر الجميع».

واختتم ماني حديثه: «سأبذل قصارى جهدي لكي أتمكن من العودة إلى الملاعب بأسرع وقت ممكن وأقوى من ذي قبل».