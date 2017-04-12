«ثمن الواحدة يكفي لزواج 6 شباب».. سيارات أبناء الفنانين تثير الجدل

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دائمًا ما تركز الأضواء والكاميرات على الفنانين وعائلاتهم، رغم حرص الكثير منهم على إبقاء حياته الخاصة في الخفاء، ولكن في بعض الأحيان قد يتعرض الفنان للانتقاد والهجوم عليه من قبل الجمهور بسبب أبنائه.

وفي الفترة الأخيرة، واجه بعض نجوم الوسط الفني موجة من الانتقادات بعد ظهور أبنائهم بسيارات اعتبرها الجمهور فارهة جدًا، وهو ما نستعرضه فيما يلي.

1- أحمد شيبة

أشعل حمو شيبة، نجل المطرب الشعبي أحمد شيبة مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق من هذا الشهر، بنشر مجموعة من الصور لسيارته الجديدة من نوع BMW X6، ولكن قابل البعض تلك الصور بتعليقات ساخرة، مثل "الزهر لعب مع أحمد وابنه"، وسخر آخرون بذكر أن ثمن السيارة يكفي لزواج 6 شباب، وهو ما اضطر "حمو" إلى حذف الصور بعد ساعات قليلة من نشرها.

وعبّر "حمو" عن استيائه من الانتقادات اللاذعة التي واجهها، وقال عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "أرجو من أي قناة أو أي صفحة تسبونا في حالنا بقى، يلعب الزهر ميلعبش الله كريم"، وأضاف: "دي عربية صاحبي وإتصورت بها فيها حاجه؟".

2- سعد الصغير

قبل أيام قليلة نشر لاعب كرة القدم محمود سعد، نجل المطرب الشعبي سعد الصغير، صورة له من داخل سيارة من نوع "فورد موستنج" موديل 2014، يقدر ثمنها بنحو 15 ألف دولار، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، وتعرض للهجوم هو الآخر بسبب تلك السيارة الفارهة.

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ردّ "محمود" على الانتقادات التي واجهها، بنشر صور للمواقع التي تداولت خبر عن سيارته، قائلًا: "مش عارف بجد في إيه.. حد ممكن يكتب حاجة من غير ما يعرف أي حاجة المفروض نتأكد قبل مانكتب وده الصح المفروض يتعمل مع أي حد.. لكن الناس بتنقل من بعضيها ومواقع وخلاص.. كله بياخد من بعضوه.. ياريت ياجماعة اللي بيكتب ده أو عامل نفسو فاهم يبقا يشوف الكلام اللي كتبه صح ولا غلط #ومعلومة مش #عربيتي خالص".

من ناحية أخرى، استنكر "الصغير" الهجوم على ابنه، وقال في تصريحات صحفية لأحد المواقع الإخبارية: "أركب الواد عجلة عشان الناس تستريح ولا إيه مش فاهم.. الواد مايجبش عربية يعني؟!".

3- محمد رمضان

في شهر رمضان الماضي، أثار الفنان محمد رمضان جدلًا واسعًا بنشر صور لسيارته الفارهة، ولكنه قبل يوم واحد نشر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، لابنه يقف إلى جوار سيارته، ولكن ما عرضه للانتقاد هذه المرة ليس فقط سعر السيارة الفارهة؛ وإنما اعتبر الكثيرون توقيت نشر الصورة غير ملائمًا، خاصة بعد تفجيري كنيسة بطنطا وأخرى بالإسكندرية قبل يومين، وعلّق أحد النشطاء على الصورة: "راعي إحساس الناس مينفعش كدا"، وقال آخر: "عرفنا أنك غني".

4- عاصي الحلاني

الوليد ابن الفنان عاصي الحلاني، أثار جدلًا في نهاية شهر مارس الماضي عندما نشر عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورًا لسيارته من نوع "بورش"، وهي واحدة من أغلى ماركات السيارات في العالم، ونالت الصورة عدد من التعليقات الإيجابية والسلبية أيضًا بسبب سعر السيارة الباهظ، وفي لفتة طريفة طلبت إحدى المتابعات الزواج منه.