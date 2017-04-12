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بالصور || برغم غلقها والقبض عن المسئولين عنها..صفحة تحت الأرض تعود من جديد من مكان مجهول وتتوعد وتحدد يوم لضرب صواريخ

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بالصور || برغم غلقها والقبض عن المسئولين عنها..صفحة تحت الأرض تعود من جديد من مكان مجهول وتتوعد وتحدد يوم لضرب صواريخ بالصور || برغم غلقها والقبض عن المسئولين عنها..صفحة تحت الأرض تعود من جديد من مكان مجهول وتتوعد وتحدد يوم لضرب صواريخ

أثارت صفحة تحت الأرض على فيسبوك جدل كبير خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال تدوينات قال عنها كثير من الاعلاميين المصريين أنها شفرات شيطانية لها علاقة كبيرة بحوداث التفجير، خاصة كنيستي طنطا والاسكندرية، وكذلك حادث تفجيري مرتقب يوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من إبريل القادم، وحلل كثيرون تلك الشفرة مؤكدين أن التفجير القادم سوف يكون في مدينة دمياط.

وبرغم قيام الشرطة المصرية باعلانها القبض على مؤسسي الصفحة واغلاقها، إلا أن الجميع فوجىء اليوم بالصفحة تعود من جديد، وتبدأ بالنشر ثم تضع لها على الصفحة، قالت عنه أنه بث من مكان جديد من تحت الأرض بالفعل ونشرت الصفحة تدوينة خطيرة تتنبأ بضرب صواريخ يوم 22 أكتوبر القادم.

 

إلا أنه في ذات الوقت شهدت الصفحة تدوينات غريبة ومثيرة للسخرية، حيث ظهر في أحد الصور 4 أطفال يرتدون ملابس الأشباح التي تظهر في أفلام الرعب، وكتب فوقها أدمن الصفحة “ما أجمل أولادي وهم يلعبون في حديقة المنزل”، وقد هاجم عدد ممن دخلوا الصفحة تلك التدوينات مندهشين من عودتها مرة أخرى، بينما تفاعل معهم البعض الآخر خاصة في بوست عن تحقيق الأماني.

 

المصدر:مصرفايف

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رئيس قسم الأخبار

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