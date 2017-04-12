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مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور"

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مصراوي Masrawy

مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل (1)مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل (1)

مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل (2)مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل (2)

مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل (3)مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل (3)

مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل (4)مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل (4)

مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل (5)مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل (5)

مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل (6)مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل (6)

مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل (7)مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل (7)

مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل (8)مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل (8)

مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل (9)مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل (9)

المنوفية مروة فاضل:

قررت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، خصم 3 أيام من راتب 39 من العاملين بمستشفى السادات المركزي، لتغيبهم عن العمل.

وتفقدت "سرور" تطوير مبنى المستشفى بمعرفة مديرية الإسكان وغرفة الأشعة المقطعية، المقرر استلامها من الوزارة خلال هذا الأسبوع.

كما تفقدت "سرور" العيادات الخارجية، وتأكدتت من وجود الأطباء بها، وتوافر الأدوية والمستلزمات بالاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية، واطمأنت على أحوال المرضى ومدى تقديم الخدمات الطبية لهم.

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