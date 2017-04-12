بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي

الأقصر – محمد محروس:

استهلت سبيل دو كارتين سفيرة بلجيكا بالقاهرة زيارتها لمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، بتفقد مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الأقصر الدولي.

وكان في استقبال السفيرة البلجيكية بالمستشفي الدكتور أسامة الدسوقي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وعدد من الأطباء البلجيكيين الذين نظموا قافلة طبية مشتركة للكشف على المرضى بالمجان بمستشفيات الأقصر وتقديم العلاج اللازم للحالات المرضية.

ورحبت السفيرة البلجيكية بالتعاون المشترك مع وزارة الصحة المصرية في سبيل الارتقاء بالمنظومة الصحية خصوصًا في المناطق والمحافظات المحرومة.