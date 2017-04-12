أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي (1)السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي (1)

السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي (2)السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي (2)

السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي (3)السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي (3)

السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي (4)السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي (4)

السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي (5)السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي (5)

السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي (6)السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي (6)

السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي (7)السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي (7)

الأقصر – محمد محروس:

استهلت سبيل دو كارتين سفيرة بلجيكا بالقاهرة زيارتها لمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، بتفقد مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الأقصر الدولي.

وكان في استقبال السفيرة البلجيكية بالمستشفي الدكتور أسامة الدسوقي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وعدد من الأطباء البلجيكيين الذين نظموا قافلة طبية مشتركة للكشف على المرضى بالمجان بمستشفيات الأقصر وتقديم العلاج اللازم للحالات المرضية.

ورحبت السفيرة البلجيكية بالتعاون المشترك مع وزارة الصحة المصرية في سبيل الارتقاء بالمنظومة الصحية خصوصًا في المناطق والمحافظات المحرومة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل