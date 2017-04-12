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اتهام زعيم المعارضة في زامبيا بالخيانة

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اتهام زعيم المعارضة في زامبيا بالخيانة اتهام زعيم المعارضة في زامبيا بالخيانة

مصراوي Masrawy

هاكايندى هيتشيليما

لوساكا - (د ب أ):

 

اتهمت السلطات في زامبيا زعيم المعارضة هاكايندى هيتشيليما بالخيانة بعد مزاعم بقيام موكبه باعتراض قافلة تابعة للرئيس ادجار لونجو على احد الطرق.

واعتقلت قوات الشرطة هاكايندي خلال مداهمة الشرطة لمنزله فى وقت متأخر يوم الاثنين الماضي.

وقال كاكوما كانجانجا المفتش العام للشرطة في تصريحات للصحفيين إن الاتهامات الموجهة الى هاكايندي تشمل تعريض حياة لونجو للخطر واستخدام لهجة هجومية خلال الحادث.

ووفق القانون في زامبيا لايتم اطلاق سراح المشتبه بهم فى قضايا تتعلق بالخيانة بكفالة. والإعدام هو العقوبة القصوى للمدانين بالخيانة.

وتتهم المعارضة فى زامبيا الحزب الحكام بمحاولة اسكات المنشقين.

 

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