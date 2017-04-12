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دي ميستورا: محادثات جنيف أحرزت "تقدم هش"

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دي ميستورا: محادثات جنيف أحرزت "تقدم هش" دي ميستورا: محادثات جنيف أحرزت "تقدم هش"

مصراوي Masrawy

ستافان دي ميستورا

القاهرة- (مصراوي):

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا، ستافان دي ميستورا، اليوم الأربعاء، في جلسة لمجلس الأمن، إنه تم إحراز تقدم هش في محادثات جنيف بين الأطراف السورية.

وأضاف دي ميستورا، أن هناك على الأرض السورية من لا يريد التفاوض لحل سياسي، مضيفًا "نحتاج لتوافق الأطراف لدعم مفاوضات جنيف بشأن سوريا".

وأكد المبعوث الأممي أن المحادثات سيتم استئنافها الشهر المقبل، مشددًا على أن الحل السياسي هو الوحيد في سوريا، بحسب "سكاي نيوز".

وعقدت مفاوضات جنيف 5، في 24 مارس الماضي، في جنيف، لتبدأ مناقشة السلال الأربعة وهم الحكم والدستور ومكافحة الإرهاب والانتخابات، كما قدم كل طرف للمبعوث الأممي رؤيته بشأن النقاط الأربع.

وأشار دي ميستورا، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أدان الهجوم الكيماوي ويدعو للتحقيق فيه، مضيفًا أن الهجوم صدم ضمائر الأسرة الدولية.

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