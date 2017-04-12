محافظ دمياط ينفي إلغاء قرار غلق المقاهي.. ويحيل صاحب مقهى للنيابة

دمياط – محمد إبراهيم

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، إحالة أحد أصحاب المقاهي للنيابة العامة، بتهمة نشر بيانات كاذبة من شأنها إثارة الرأي العام بالمحافظة، وذلك بعد تعليقه لافتات تعلن إلغاء قرار المحافظ بتحديد مواعيد إغلاق المقاهي.

جاء ذلك عقب وضع بعض أصحاب المقاهي لافتات ببعض ميادين المحافظة تتضمن صور المحافظ وأعضاء مجلس النواب، تزعم إلغاء القرار الخاص بتحديد مواعيد إغلاق المقاهي بالمحافظة، وكشفت التحقيقات التي أجرتها لجنة المتابعة بالديوان العام أن أحد ملاك المقاهي دشن الحملة وموّلها دون أخذ رأي النواب.

وأصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه قبل أيام قرارًا بتحديد مواعيد إغلاق المقاهي بجميع أنحاء محافظة دمياط، إذ تقرر تحديد الساعة 11.30 مساء لإغلاق المقاهي "شتاء"، وفي الساعة 12.30 صباحًا "صيفًا"، مع استثناء المناطق السياحية وهي "مدينتي رأس البر ودمياط الجديدة" من هذا القرار.

ووجه محافظ دمياط، تكليفاته لجميع الأجهزة المعنية من شرطة المرافق، ومباحث التموين، والآداب العامة، والقوى العاملة، وإدارة الصحة والسلامة المهنية، بالتعاون التام بين جميع هذه الأجهزة لتنفيذ ذلك، على أن يتم تطبيق القانون الجديد، والذي ينص على السجن شهرًا و2000 جنيه غرامة للمخالفين، ومصادرة جميع المضبوطات في حالة تكرار المخالفة.

كما أصدر قرارًا بإغلاق جميع المقاهي غير المرخصة بالمحافظة، اعتبارًا من أول مايو المقبل، على أن يكون هناك فرصة لتوفيق أوضاعها. l