رئيس سلوفينيا يُعزي السيسي في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

القاهرة - (أ ش أ):

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفياً من بوروت باهور رئيس سلوفينيا، أعرب خلاله عن التعازي في ضحايا الاعتدائين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية الأحد الماضي.

وأكد الرئيس السلوفينيي، خلال الاتصال، إدانته تلك الأعمال الإجرامية التي تستهدف الأبرياء الذين يمارسون عقيدتهم ، مشددا على دعم سلوفينيا الكامل لقيادة مصر وشعبها ضد التطرف والإرهاب.

وأعرب الرئيس السيسي عن امتنانه لنظيره السلوفيني لحرصه على مساندة الشعب المصري في تلك الظروف، مؤكدا ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي للوقوف بحزم في مواجهة الإرهاب الذى أصبح خطرا يهدد العالم بأسره.​