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وزير السياحة: حققنا أكثر من المستهدف في الربع الأول من 2017

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وزير السياحة: حققنا أكثر من المستهدف في الربع الأول من 2017 وزير السياحة: حققنا أكثر من المستهدف في الربع الأول من 2017

مصراوي Masrawy

يحيى راشد وزير السياحة

كتب- أحمد علي:

أعلن يحيى راشد، وزير السياحة، أن نتائج حركة السياحة في الربع الأول من العام الجاري 2017، حققت أكثر مما تم استهدافه.

وأكد "راشد" -خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة سليمان وهدان وكيل المجلس- أنه سيتم استعادة حركة السياحة بشكلٍ كامل خلال 9 أشهر، لافتًا إلى أن الوزراة تستهدف 27 دولة في خطتها لاستعادة حركة السياحة.

وأشار "راشد"، إلى أن الحوادث الإرهابية التي واجهتها خلال العام الماضي أثرت عليها، مؤكدًا أن هناك خطة متكاملة تتضمن تشكيل لجان تسويق سياحي لتحسين الصورة الذهنية عن مصر، فضلًا عن تنظيم عدد من المعارض بالدول المستهدفة.

ولفت وزير السياحة، إلى أن السوق الإيطالي بدأ يستعيد حركته مؤخرًا، وأن السوق العربية قادمة خلال الفترة المقبلة، مشددًأ على ضرورة رفع الوعي لدى المواطنين لجذب السياحة.

وأكد الوزير يحيى راشد، أهمية رحلة العائلة المقدسة، لدفع حركة السياحة، متابعًا:"هناك خطة كاملة لاستهداف السياحة الروسية عقب بدء عودة الطيران الروسي". ​

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