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رئيس النواب يكلف هيئة المكتب بتحديد مرتبات أعضاء الهيئات الإعلامية

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رئيس النواب يكلف هيئة المكتب بتحديد مرتبات أعضاء الهيئات الإعلامية رئيس النواب يكلف هيئة المكتب بتحديد مرتبات أعضاء الهيئات الإعلامية

مصراوي Masrawy

الدكتور علي عبد العال

كتب - أحمد علي:

كلّف الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، هيئة مكتب المجلس باقتراح طريقة المعاملة المالية لرؤساء وأعضاء الهيئات الصحفية والإعلامية، وفقا لقوانين إنشاءها، وسيعرض ما انتهى إليه على مجلس النواب.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، بعد أن أدي رؤساء الهيئات الثلاث اليمين القانونية.

ووعد رئيس مجلس النواب، رؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية، بتقديم كل وسائل الدعم لتلك الهيئات للحفاظ على كيان المجتمع والسعي بكل الوسائل للوصول إلى المعلومة الدقيقة والصادقة والصحيحة، والتأكد من أمرين جوهريين هما المصداقية والمهنية.​

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