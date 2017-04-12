أزمة في هجوم الاتحاد قبل مواجهة بتروجيت

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يواجه نادي الاتحاد السكندري، أزمة في مباراته المقبلة، أمام نادي بتروجيت، المقرر لها السبت المقبل، في إطار الجولة الـ22 من الدوري المصري.

ويعاني الفريق السكندري، بسبب غياب كل من الثنائي خالد قمر، ونور السيد لحصولهما علي الإنذار الثالث، في المباراة التي اقيمت أمس، أمام الأهلي.

وزاد قمر من متاعب زعيم الثغر في ظل النقص العددي داخل صفوف المهاجمين لعدم جاهزية محمد سالم المصاب، ووجود شكوك كبيرة في قدرة المهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو على اللحاق بالمباراة.

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ولا يزال كاسونجو يواصل تدريباته التأهليلية بعد إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة في مباراة فريقه الودية أمام سبورتنج يوم 23 مارس الماضي.

ويأتي الاتحاد في المركز التاسع بجدول المسابقة، برصيد 30 نقطة.