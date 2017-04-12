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عاجل.. تحذير هام من وزارة الداخلية منذ قليل في بيان رسمي لها

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عاجل.. تحذير هام من وزارة الداخلية منذ قليل في بيان رسمي لها عاجل.. تحذير هام من وزارة الداخلية منذ قليل في بيان رسمي لها

في بيان رسمي لوزارة الداخلية منذ قليل، جاء فيه، أن بعض المواقع اعتادت في الآونة الأخيرة، على بث أخبار كاذبة، من قبيل الشاعات، وتردد وجود بلاغات وأحداث أمنية بمناطق استراتيجية ومنشآت عامة وهامة بالبلاد، من شأنه أن تثير البلبلة لدى الرأي العام المصري.

وكان آخر ما تردد بهذا الشأن هو حدوث انفجارات في مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، مع العلم أن الأجهزة الأمنية لم تتلق أي بلاغات بهذا الشأن، وقامت الحماية المدنية بتمشيط المنطقة بالكامل، ولم يتم العثور على آثار لأي انفجارات، كما تردد أيضاً العثور على على عبوة متفجرة بمحيط جامعة طنطا بالغربية، وذلك بعد الاشتباه في جسم غريب، وتبين سلبية البلاغ.

ولذا تهيب الوزارة بجميع وسائل الإعلام تحرى الدقة حال نشر الأخبار، والتأكد من المصادر الرسمية قبل نشر مثل هذه الأخبار التي تثير الرأي العام، وإلا ستضطر الجهات الأمنية إلى اللجوء للإطار القانوني للتعامل مع مثل هذه الأشياء.

 

المصدر:مصرفايف

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