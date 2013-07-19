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الدقهلية تستعد لمسيرة حاشدة بعد الإفطار للاحتفال بعبور الجيش وانتصاره

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الدقهلية تستعد لمسيرة حاشدة بعد الإفطار للاحتفال بعبور الجيش وانتصاره الدقهلية تستعد لمسيرة حاشدة بعد الإفطار للاحتفال بعبور الجيش وانتصاره

أعلنت عدة قرى الخروج فى مسيرات حاشدة عقب الإفطار إلى ميدان الثورة بالمنصورة للتضامن مع الجيش المصرى العظيم، والتأكيد على مكتسبات ثورة 30 يونيو المجيدة.

وقد أعلنت رابطة أبناء قرية "منية سندوب" بمركز المنصورة الدكتور سامح أبو سمرة وعبداللطيف قطب عبدالطيف ومحمد جابر وأشرف بدران أنة تم التنسيق مع قرى نقيطة والحووايشة وسلكا للخروج بمسيرة ستتعدى الـ30 ألف.

وتم تجهيز عدد من السيارات النقل والجرارات الزراعية والعربات الكارو والملاكة والميكروباص لنقل كبار السن، كما تم اتخاذ كافة إجراءات التأمين للمسيرة من اللجان الشعبية بعد محاولة جماعة الإخوان بجر أهالى القرية إلى العنف.

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