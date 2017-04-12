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موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز»

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موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز»

التحرير

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كشف الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم فريق ريال مدريد، عن الدور الكبير الذي لعبه الحارس جانلويجي بوفون، قائد نادي يوفنتوس في تحسن أوضاعه مع البيانكونيري، بعد انضمامه إليه، وذلك حسبما أفاد لصحيفة «الجارديان»، اليوم الأربعاء.

وقال موراتا: «الناس يظنون في الكثير من الأحيان أننا مثل الماكينات ولا يتفهمون أن مشاكلنا الشخصية والعائلية تؤثر علينا كثيراً، لاعب الكرة هو شخص في الأساس لديه مشاعر وتتأثر حالته النفسية سلبًا وإيجابًا، وعندما انضممت إلى يوفنتوس كنت أشعر أني تائه وضائع، الأمر لم يكن فقط عدم تسجيل الأهداف ولكن ترك منزلي وعائلتي في عمر صغير كان له أثر كبير على حالتي، بالإضافة إلى أن مستقبلي كان يتوقف فقط على قرار من ريال مدريد، وليس بقرار مني، كان أمرًا مرهقًا نفسيًا».

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وتابع الدولي الإسباني: «عندما تحدثت مع الإخصائي النفسي بدأت في البكاء، كنت حزينًا للغاية ولكن بوفون كان بجانبي فقرر الحديث معي، وقال لي لو أردت البكاء فأبكي في منزلك لأن من يكرهني سيفرح لبكائي ومن يحبني سيتأثر سلبًا بذلك، وساعدني الحارس الكبير كثيرًا وقتها في تخطي تلك الأزمة النفسية».

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التحرير

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