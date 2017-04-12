إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو

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ذكرت شبكة "إي أس بي إن"، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الإيطالي أوقف أرماندو إتزو، مدافع نادي جنوى، لمدة 18 شهرًا.

وأوضحت الشبكة، أن إيقاف صاحب الـ(25 عامًا)، بسبب صلته بقضية حول محاولة تلاعب بنتائج مباريات، حين كان لاعبًا بين صفوف أفيللينو، بدوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وقرر الاتحاد، توقيع هذه العقوبة ضد اللاعب لأنه في موسم "2013-2014"، لم يبلغ عن محاولة للتلاعب بنتائج مباراتين لأفيللينو، أمام (0-1) مودينا و(3-0)ريجينا، وفقًا لما أوضحته المحكمة الوطنية الفيدرالية.

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وكانت النيابة الفيدرالية، وجهت لإيتزو، تهمة رياضية وكانت تطالب بمعاقبته بالسجن لمدة 6 سنوات، لكن المحكمة الوطنية خففت العقوبة لاعتبارها أن ما ارتكبه اللاعب يقتصر على عدم الإبلاغ عن الواقعة.

ويتم تطبيق العقوبة على أرماندو إتزو، اعتبارًا من مباراة جنوى المقبلة بالدوري الإيطالي "الكالتشيو" أمام لاتسيو، وسيتعين على مدافع جنوى دفع غرامة مالية قدرها 50 ألف يورو، بينما سيعاقب نادي أفيللينو بخصم 3 نقاط من رصيده في جدول الترتيب علاوة على دفع غرامة مالية قدرها 50 ألف يورو.